"США усугубляют гуманитарную катастрофу": Путин отреагировал на удар по Сирии

Россия созывает экстренное заседание Совбеза ООН для обсуждения действий США и их союзников в Сирии.

Россия созывает экстренное заседание Совбеза ООН для обсуждения действий США и их союзников в Сирии.

Как передает корреспондент УНИАН в РФ, об этом говорится в заявлении президента России Владимира Путина, распространенном его пресс-службой.

В частности, в заявлении отмечается, что 14 апреля США при поддержке своих союзников «нанесли ракетный удар по объектам вооруженных сил и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики».

«Без санкции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, в нарушение Устава ООН, норм и принципов международного права совершен акт агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом», - считает Путин.

По его словам, вновь, как и год назад, когда США атаковали в Сирии авиабазу «Шайрат», «в качестве предлога использована инсценировка применения отравляющих веществ против гражданского населения – на этот раз в Думе, пригороде Дамаска».

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«Российские военные эксперты, побывав на месте мнимого инцидента, не обнаружили следов применения хлора или другого отравляющего вещества. Ни один местный житель не подтвердил факт химической атаки», - утверждает российский лидер.

При этом Путин сообщил, что организация по запрещению химического оружия направила в Сирию своих специалистов для выяснения всех обстоятельств.

«Но группа западных стран этим цинично пренебрегла, предприняв военную акцию, не дождавшись итогов расследования», - добавил он.

Путин убежден, что «своими действиями США еще больше усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии».

Он считает, нынешняя эскалация ситуации вокруг Сирии оказывает разрушительное воздействие на всю систему международных отношений.

«История расставит всё по своим местам, и она уже возложила на Вашингтон тяжелую ответственность за кровавую расправу с Югославией, Ираком, Ливией», - добавил президент РФ.

Как сообщал УНИАН, США, Великобритания и Франция в ночь на субботу нанесли авиаудары по военным объектам в Сирии, которые связывают с химическим оружием. В Белом доме объяснили удар по Сирии применением Россией химического оружия.

НАТО и Евросоюз выразили поддержку действиям США и союзников в Сирии.