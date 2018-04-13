Яценюк: вопрос отчета Кабинета министров поднимается исключительно с политической мотивацией

Нет никаких оснований для отставки Кабинета министров, и она не состоится, считает экс-премьер.

Правительство Украины и Премьер-министр Украины «справляются с теми задачами, которые на них возложены», - заявил Арсений Яценюк.

«Нет никаких оснований для отставки Кабинета министров, и она не состоится. Как можно отправлять правительство в отставку менее чем за год до президентских выборов? В стране должна быть стабильность, чтобы были проведены честные и прозрачные президентские выборы, продолжался курс реформ и не было никаких признаков политической дестабилизации», - подчеркнул лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк, отвечая на вопросы журналистов в рамках 11-го Киевского форума по безопасности в пятницу, 13 апреля, пишет пресс-служба НФ.

«Вопрос отчета Кабинета министров поднимается исключительно с политической мотивацией, как и тогда, когда была политическая борьба против моего Кабинета министров», - подчеркнул Арсений Яценюк.Во фракции «Народный фронт» нет вопросов ни к правительству, ни к членам правительства от «Народного фронта», - подчеркнул он: «Те министры, делегированные в состав правительства фракцией «Народный фронт», справляются со своими обязанностями».

«Если наши партнеры из Блока Петра Порошенко считают необходимым изменить тех или иных министров в составе правительства, это их право. Согласно Конституции проводятся консультации на уровне фракций, и Премьер-министр Украины вносит в Верховную Раду Украины представление и об увольнении, и о назначении любого члена Кабмина, которое согласовано в рамках коалиции и имеет 226 голосов поддержки», - сказал лидер «Народного фронта».