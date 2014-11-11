На Януковича, Азарова и Клюева не распространяется санкционный запрет на въезд в ЕС
У бывших высших представителей украинской власти нет ограничений по получению шенгенской или виз других стран Европы, поэтому они имеют право въезжать на территорию ЕС.
Об этом в комментарии "ЕвроПравде" заявил информированный чиновник из структур ЕС, комментируя мотивы выдачи визы Андрею Портнову, бывшему первому заместителю главы администрации президента.
"В Евросоюзе есть 2 различных типа санкционных списков. Те лица, чьи действия привели к угрозе территориальной целостности и суверенитета Украины, подпадают под запрет въезда в ЕС и арест активов", - пояснил собеседник издания.
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"Другая группа - это те, кто подозревается в финансовых махинациях, присвоении бюджетных средств и их выводе за пределы Украины. К этим людям применен только арест активов", - добавил дипломат.
В группе тех, на кого не наложены санкции - все бывшие высшие чиновники, которые подпали под "первую волну" санкций ЕС.
В настоящее время запрет на въезд в Евросоюз не применяется к 18 лицам, которые одновременно находятся под "имущественными" санкциями ЕС. Издания приводит их перечень:
- экс-президент Виктор Янукович, его сыновья Виктор и Александр
- экс-премьер Николай Азаров и его сын Алексей
- экс-глава МВД Виталий Захарченко
- экс-генпрокурор Виктор Пшонка и его сын Артем
- экс-глава СБУ Александр Якименко
- экс-глава администрации президента Андрей Клюев и его брат Сергей
- экс-заместитель главы администрации президента Андрей Портнов
- экс-советник президента Игорь Калинин
- бывшие члены правительства Елена Лукаш, Виктор Ратушняк, Дмитрий Табачник, Раиса Богатырева
- бизнесмен Сергей Курченко.
Все названные лица имеют право въезда в ЕС, но те из них, кто находится в розыске Интерпола, будут арестованы после пересечения границы, добавил дипломат.
Собеседник "ЕвроПравды" не исключил, что со временем в отношении названных лиц будет введена также санкция в виде запрета на въезд. Дискуссия по этому поводу в настоящее время ведется между странами-членами и институтами ЕС.