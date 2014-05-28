Прокуратура Киева открыла уголовные дела в отношении Портнова и Лукаш

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, в июне 2010 года Андрей Портнов, используя служебное положение, возглавил кафедру конституционного права КНУ им. Т. Шевченко, и завладел средствами университета. «Он ни разу не был на лекциях, но при этом получал зарплату», - объяснил заместитель прокурора Киева Андрей Приз. Кроме того, с целью влияния на судебную систему уже как представитель высшего учебного заведения он стал членом Высшего совета юстиции.

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По этим фактам начаты производства по ч. 2 ст. 191 и ч. 1 ст. 364 Уголовного кодекса («присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»; «злоупотребление властью или служебным положением»).

Также прокуратура в отношении Елены Лукаш начала производство по ч. 1 ст. 367 и ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса («служебная халатность», «несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи»).

Елена Лукаш в октябре 2013 года, занимая должность министра юстиции, дала указание и.о. генерального директора ГП «Информационный центр» Минюста внести изменения в компьютерные программы, которые обеспечивают функционирование единых и государственных реестров. В результате таких действий в работе реестров произошел сбой, что привело к несанкционированному блокированию информации и искажению процесса ее обработки.