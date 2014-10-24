Экс-министр здравоохранения Богатырева объявлена в розыск

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Управления по связям с общественностью и СМИ Генпрокуратуры.

В частности, согласно сообщению, Генеральная прокуратура Украины проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту растраты и завладения средствами государственного бюджета в особо крупных размерах служебными лицами Министерства здравоохранения Украины, по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Установлено, что бывший вице-премьер-министр Украины - министр охраны здоровья, действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц, в личных интересах и интересах третьих лиц, используя предоставленные полномочия вопреки интересам службы, завладела бюджетными средствами в сумме свыше 6 млн грн.

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20 октября экс-главе Минздрава вынесено сообщение о подозрении в совершении указанного преступления.

21 октября 2014 года ее объявлено в розыск постановлением следователя Генеральной прокуратуры, а 23 октября судом предоставлено разрешение на задержание указанного лица и доставления в суд для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, подчеркнули в ГПУ.

Кроме того, в этот же день суд вынес постановление о наложении ареста на имущество экс-министра и ее мужа, а именно: 3 квартиры в Киеве, апартаменты в г. Ялта и 3 дома в с. Подгорцы Обуховского района Киевской области.

В настоящее время принимаются меры по привлечению к ответственности других лиц, причастных к совершению указанного уголовного правонарушения, отмечается в сообщении.