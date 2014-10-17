Лукашенко: В Украине нет фашистов, а в войне виновны Путин и Янукович

12:57, 17 октября 2014
Политика
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В нынешнем кризисе в Украине виновны беглый экс-президент Виктор Янукович, а также президент России Владимир Путин. 

REUTERS

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко 17 октября на встрече с российскими журналистами.

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"Если бы не Путин, никакого кризиса в Украине вообще бы не было", - заявил Лукашенко.

По словам Лукашенко, Янукович финансировал Правый сектор, чтобы бороться с Юлией Тимошенко.

"Янукович финансировал Правый сектор в борьбе с Тимошенко. Но они же его и свергли", - цитирует Лукашенко Белорусский партизан.

Кроме того, белорусский лидер заявил, что если бы не Путин, никакого кризиса в Украине вообще бы не было, а если бы не Россия, дни ДНР и ЛНР были бы сочтены.

Также президент Беларуси добавил, что никаких фашистов в Украине нет. "Не верьте, что в Украине фашисты-западенцы, нормальные там люди", - сказал Лукашенко.

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