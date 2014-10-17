Лукашенко: В Украине нет фашистов, а в войне виновны Путин и Янукович
В нынешнем кризисе в Украине виновны беглый экс-президент Виктор Янукович, а также президент России Владимир Путин.
Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко 17 октября на встрече с российскими журналистами.
Читайте такжеЛукашенко готов принять в Беларуси всех украинцев, которые захотят переехать
"Если бы не Путин, никакого кризиса в Украине вообще бы не было", - заявил Лукашенко.
По словам Лукашенко, Янукович финансировал Правый сектор, чтобы бороться с Юлией Тимошенко.
"Янукович финансировал Правый сектор в борьбе с Тимошенко. Но они же его и свергли", - цитирует Лукашенко Белорусский партизан.
Янукович финансировал правый сектор в борьбе с Тимошенко. Но они же его и свергли #Лукашенко#Лука
— Белорусский партизан (@belpartisan) October 17, 2014
Кроме того, белорусский лидер заявил, что если бы не Путин, никакого кризиса в Украине вообще бы не было, а если бы не Россия, дни ДНР и ЛНР были бы сочтены.
Также президент Беларуси добавил, что никаких фашистов в Украине нет. "Не верьте, что в Украине фашисты-западенцы, нормальные там люди", - сказал Лукашенко.