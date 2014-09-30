ГПУ: Интерпол объявил Курченко в розыск

Об этом Ярема заявил сегодня на брифинге, передает РБК-Украина.

"Курченко объявлен международный розыск. Относительно него есть карточка в Интерполе", - сказал Ярема.

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Как сообщал УНИАН, миллиардер Сергей Курченко, бежавший с Украины после событий в стране в ноябре 2013 - феврале 2014 года, заявляет об отсутствии уголовного дела против него.

"Генпрокурор рассказывает журналистам, что у него есть уголовное дело против меня. Наш адвокат в тот же день пишет запрос и получает ответ, что такого уголовного дела нет. Адвокат дает пресс-конференцию, но от властей на это нет никакой реакции. Такое кажется невозможным, но такое происходит", - сказал Курченко. Также Курченко заявил, что все его активы в Украине работают, а сам он развивает бизнес в России.