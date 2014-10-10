Левочкин, Клюев и Бойко не смогут занимать госдолжности в течении 10 лет - Минюст

В министерстве юстиции напоминают, что закон о люстрации в первую очередь направлен против высших экс-чиновниковрежима Януковича, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко, рассказывая на заседании правительства в пятницу о процедурных решениях исполнения закона.

"Фактически этот закон охватывает весь государственный аппарат, но рядовым служащим, которые работают на районных уровнях, например начальникам органов образования или медицины, нечего бояться, что они не пройдут люстрацию. Закон направлен в первую очередь на самых высокопоставленных лиц и тех лиц, которые возглавляли руководящие органы в течении режима Януковича".

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"Левочкин, Клюев, Вилкул, Бойко и другие высокопоставленные лица, которые попали под действие закона, не будут иметь права занимать государственные должности в течении следующих 10 лет", - сказал министр.

Петренко проанонсировал создание Единого люстрационного реестра, к которому будут иметь доступ все граждане, и создание Общественного совета по вопросам люстрации, в состав которой предложено войти общественным активистам и журналистам, которые помогали в разработке и способствовали принятию в парламенте закона о люстрации.

Министр также спрогнозировал, что процесс очистки в Украине продлится минимум несколько лет.