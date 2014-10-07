Журналисты нашли имения Азарова в России, Австрии и Италии (видео)

Одно из имений бывший глава Кабмина приобрел в подмосковном коттеджном поселке "Монолит". Оформили резиденцию площадью четыре тысячи квадратных метров на его сына - действующего депутата от Славянска Алексея Азарова, причем уже после бегства экс-премьера из Украины. Стоимость дома не менее 8 млн долларов. В элитном поселке, где расположен особняк, есть собственная школа, детские сады, храм, озеро и даже отдельные дома для персонала.

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Кроме того, семья Азаровых владеет домом в дачном кооперативе Чехово в элитном районе Крыма неподалеку от поселка Санаторное. О его строительстве Олексій Азаров обмолвился в прошлогоднем интервью.

Стоимость дома, который принадлежит семье Азаровых в Австрии, минимум 5 миллионов евро. В Австрии также семья Азаровых ведет свой бизнес, им принадлежат художественная галерея и издательство гламурного журнала.

По информации СМИ, кроме недвижимости в Австрии, на семью Азаровых также зарегистрирована и земельный участок в Италии.

Также семья Азарова имеет по крайней мере еще две резиденции в Конча-Заспе, суммарной стоимостью минимум 9 миллионов гривен.

Ранее сообщалось, что семейство Азаровых прячется в VIP-городке "Монолит" в Подмосковье.