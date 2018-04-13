За скандальную квартиру Лещенко снова взялось НАБУ

Отмечается, что уголовное производство открыто 22 февраля 2018 года "по факту получения народным депутатом в собственность активов, законность оснований получения которых не подтверждено доказательствами" (ч.3 ст. 368-2 УК).

Национальное антикоррупционное бюро проводит досудебное расследование по факту возможного незаконного обогащения народного депутата Сергея Лещенко и приобретения им квартиры за 7,5 миллиона гривен.

Об этом говорится в постановлении Соломенского суда от 6 апреля, пишет Украинская правда.

Отмечается, что уголовное производство открыто 22 февраля 2018 года "по факту получения народным депутатом в собственность активов, законность оснований получения которых не подтверждено доказательствами" (ч.3 ст. 368-2 УК).

В материалах суда говорится, что нардеп Лещенко 6 сентября 2016 года получил 7,55 миллиона гривен доходов, за которые он "31 .08.2016 совершил покупку квартиры".

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Согласно декларации Лещенко за 2015 год, его общий доход составил 298 тысяч 424 гривны. Также нардеп имел 50,7 тысячи евро и 102 тысячи долларов сбережений.

А в декларации нардепа за 2016 указаны доходы в 6 миллионов 551 тысячу 637 гривен, из которых 3,77 миллиона гривен и 2 миллиона гривен являются займом. Также Лещенко указал наличие доходов в общем размере 1 миллион 658 тысяч 589 гривен его жены Анастасии Топольской.

В рамках расследования детектив просил суд предоставить временный доступ к вещам и документам, с возможностью ознакомиться с ними и сделать их копии, которые находятся во владении Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

В частности, ходатайствовал о доступе к исправленным декларациям Лещенко за 2016 и 2015 годы; аккредитованным центрам сертификации ключей, которые оказывали нардепу услуги электронной цифровой подписи, с использованием которых он заполнял и подавал декларации; IP-адресам устройств, из которых Лещенко подавал декларации.

Суд ходатайство удовлетворил – детективам предоставили месячный доступ к запрашиваемым данным.

4 апреля руководитель САП Назар Холодницкий заявил, что по факту приобретения квартиры в центре столицы нардепом Сергеем Лещенко открыто уголовное производство.

Лещенко приобрел квартиру площадью 192 квадратных метров в новостройке в центре Киева в 2016 году.

Он пояснил, что купил жилье на свои сбережения и деньги, взятые в долг. Партнером капиталовложения стала его жена Анастасия Топольская.

Лещенко призвал НАБУ и Национальное агентство по предупреждению коррупции проверить покупку им квартиры в центре Киева.

Он отмечает, что средства, уплаченные за квартиру, честно заработанные, и приобретение квартиры не нарушило соответствующих требований антикоррупционного законодательства Украины.

НАБУ провело информационно-аналитическую проверку законности источников приобретения Лещенко квартиры и заявило, что в покупке квартиры есть признаки административного правонарушения.

В марте 2017 года Печерский райсуд окончательно закрыл производство в отношении Лещенко.