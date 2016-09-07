"Квартирный скандал" вокруг Лещенко: журналисты рассказали о всей недвижимости антикоррупционера (документы)
В эпицентре "квартирного скандала" оказался народный депутат от БПП Сергей Лещенко, который приобрел квартиру в престижном новострое в центре Киева, стоимость которой, согласно договору купли-продажи, составила 7 миллионов 550 тыс. гривень.
Журналисты изучили эту и другую недвижимость народного депутата Лещенко, передают "Буквы".
Так, Лещенко был прописан по адресу: ул. Туровская, 18/20, квартира 4. Именно по этому адресу и был зарегистрирован Лещенко как физическое лицо-предприниматель.
А вот позже, по словам СМИ, в выписке из ГФС адрес Лещенко изменился: проспект Героев Сталинграда, 2-г, квартира 184.
По этому адресу находится престижный жилой комплекс "Оазис", расположенный в районе, который носит название "Оболонские Липки". Согласно описанию на сайтах по продаже квартир, на территории ЖК "Оазис" - презентабельные дома 2008 года постройки, с которых открываются прекрасные виды на Днепр. ЖК находится под круглосуточной охраной, располагает собственной инфраструктурой: паркингом, обустроенной набережной, собственным яхт-клубом и аквапарком.
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Так, согласно объявлениям на одном из сайтов по продаже недвижимости, 3-х комнатная квартира площадью 105 кв. м стоит 244 тыс. долларов США.
Также при запросе СМИ в Государственный реестр имущественных прав выяснилось, что в данный момент нардеп Лещенко является владельцем еще двух квартир. Одна по адресу: ул. И. Франко, 11, - это та самая квартира площадью 192 кв. м в новострое в центре Киева, покупку которой подтвердил сам народный депутат, что, собственно, и стало причиной громкого скандала.
И еще одна квартира, расположенная в новострое по ул. Вадима Гетьмана, 1а.
В декларации народного избранника за 2015 год указаны две квартиры: одна - на 60 кв. м и вторая - на 24,9 кв. м, где Лещенко принадлежит лишь 1/3 часть.
Новоприобретенную квартиру в престижном новострое в центре Киева (ул. И. Франко) Лещенко пообещал внести в декларацию.
Журналисты отмечают, что остаются открытыми вопросы, какая из двух квартир (на Гетьмана или на Героев Сталинграда) внесена в декларацию как недвижимость площадью 60 кв. м и почему не внесена вторая из этих квартир. Также непонятно, что за недвижимость площадью 24,9 кв. м, которой Лещенко владеет на 1/3.
"Касательно последней - это точно не может быть квартира ни в ЖК "Оазис" на Оболонских Липках, ни квартира на Гетьмана, 1 а, так как оба ЖК предлагают недвижимость, площадь которой стартует от 50 кв. м", - подытожили в издании.
6 сентября стало известно, что Лещенко приобрел элитную квартиру в центре Киева. В договоре цена квартиры Лещенко занижена на 2,2 млн и ни слова о деньгах Топольской.
Однако ранее сам Лещенко на своей странице в Facebook писал, что часть требуемой суммы на квартиру ему дала его возлюбленная Анастасия Топольская.