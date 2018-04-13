В НАТО заявили о реалистичности перспектив Украины вступить в Альянс и ЕС

Заместитель генсека НАТО посоветовал Украине сосредоточиться на реформах "в первых рядах и в центре".

Заместитель Генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер подчеркивает, что евроатлантические перспективы Украины являются реалистичными, а не идеалистичными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом дипломат сказала во время дискуссии «Украина и союзники: совместные действия в условиях нестабильности» в рамках 11-го Киевского форума.

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«Это не настолько идеалистично для Украины иметь евроатлантические стремления и желать присоединиться как к НАТО, так и к Европейскому Союзу. Я думаю, что это очень важные и реалистичные цели. Но не собираюсь скрывать от вас, что вам придется выполнить много тяжелой работы перед тем как вы будете готовы к членству в НАТО», - подчеркнула она.

В этой связи она сказала, что речь идет о важных реформах, которые необходимо осуществить. В частности, реформирование институтов в сфере обороны и безопасности, а также соответствующих министерств.

В этой связи, она посоветовала Украине концентрировать внимание на реформах «в первых рядах и в центре».

«Но ваши евроатлантические стремления не идеалистические, они не являются единственным шансом, они реалистичны», - заявила Геттемюллер.