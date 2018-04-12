В Румынии не считают конфликт вокруг языка образования основанием для блокирования диалога Украина-НАТО

Некулаеску заявил о поддержке реформ в Украине и о необходимости поддерживать эти реформы во всех возможных форматах.

Правительство Румынии считает необходимым продолжение диалога с Украиной в многостороннем формате, в частности в НАТО, несмотря на нерешенный спор по ст. 7 закона "Об образовании".

Как сообщает Европейская правда, об этом заявил госсекретарь МИД Румынии Дануц Себастиан Некулаеску в выступлении на Киевском безопасностном форуме.

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Некулаеску заявил о поддержке реформ в Украине и о необходимости поддерживать эти реформы во всех возможных форматах.

"В частности, что касается вопроса прав меньшинств – это также часть необходимых изменений", - заявил он.

То, что румынское меньшинство в Украине и украинское правительство еще не пришли к согласию относительно языка образования, по его мнению, не является основанием блокировать развитие отношений Украины с международными структурами. "Румыния готова продолжать дискуссии в всех форматах - в НАТО, в ЕС и в двустороннем формате", - пояснил госсекретарь.

Отдельно представитель МИД заявил о непризнании аннексии Крыма Румынией.

Напомним, в отличие от Румынии, Венгрия блокирует дальнейшее сближение Украины с НАТО и ЕС.