Венгрия в отношении Украины руководствуется имперским мышлением разделенной Австро-Венгрии - МИД

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что пока в Венгрии у власти находится правительство лидера партии "Фидес" Виктора Орбана, приходится с ним работать.

В Министерстве иностранных дел Украины считают, что Венгрия по отношению к Украине руководствуется имперским мышлением разделенной Австро-Венгерской империи.

Об этом заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль сказала в эфире телеканала "Прямой".

Дипломат сказала, что позиция Венгрии относительно Украины зависит не только от внутренних парламентских выборов, которые должны состояться в апреле.

"Это не только выборы, это не только Украина, это их отношения с Европейским Союзом. Это также вопросы миграционной политики. Даже в ООН, они сейчас стали в позицию, которая совершенно отличается от позиции всего Европейского Союза по вопросам разработки рамочного документа по вопросам миграции. Украина в этом случае вообще не была ни к чему. Но так они сейчас себя позиционируют. И с этим ничего не сделаешь. Пока правительство Орбана у власти, мы должны работать с тем, что есть", - подчеркнула Зеркаль.

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"На мой взгляд, ЕС уже имеет головную боль с венграми, но они обычно имеют головную боль и с поляками, и их это очень смущает, потому что это новые страны, которые должны создавать основополагающие функции правовых государств, а все происходит совсем не так, как оно планировалось", - сказала Зеркаль.

При этом она сказала, что одной из причин позиции Венгрии в отношении Украины являются Трианонские соглашения, которые касались дальнейшего разделения Автров-Венгерской империи, и которые были заключены в июле 1920 года.

В частности, она заявила, что скоро наступит 100 лет со времени заключения этих соглашений.

"Это все же имперское мышление... А как они были поделены на условиях настоящего договора, и сколько осталось на территории от Венгрии, и где остались венгры...", - заявила Зеркаль.

Вместе с тем, она заявляет, что Венгрия также имеет претензии к Румынии и Словакии.

"И в Словакии еще хуже. Они настаивают на том, что там им также нужно автономию и обучение только на венгерском языке", - сказала Зеркаль.

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Кроме того, она считает, что на Закапатье необходимо успешно провести децентрализацию, чтобы произошло объединение общин и они смогли взять на себя функции самоуправления.

По ее убеждению, после децентрализации "венгерская община самостоятельно не сможет просто самостоятельно вести все дела". "Ей нужно будет коммуницировать с украинцами. И это создаст другой социум. Они должны быть интегрированы в другие общины. И это опять, снимет все напряжение", - сказала Зеркаль.

Как сообщал УНИАН, 19 марта министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна требует от Украины внести изменения в закон об образовании и отложить его реализацию до 2023 года, иначе будет блокировать важные для Украины встречи на уровне Европейского Союза и Организации североатлантического договора (НАТО). Также Сийярто высказался против размещения в Берегово на Закарпатье батальона украинских военных численностью до тысячи солдат.