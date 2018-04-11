Климкин призывает европейских политиков бойкотировать Чемпионат мира по футболу в России

Глава МИД считает, что в вопросе спортивного бойкота решения должны принимать национальные футбольные ассоциации.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призывает европейских политиков к политическому бойкоту Чемпионата мира по футболу, который в июне-июле состоится на футбольных полях в России.

Об этом говорится в комментарии главы МИД Украины немецкому изданию RP ONLINE, сообщает в социальной сети Facebook Министерство иностранных дел Украины.

Министр подчеркнул, что Россия совершает преступления против человечества, и призвал европейских политиков отказаться от посещения Чемпионата мира по футболу летом в России.

«Я призываю европейских политиков к политическому бойкоту Чемпионата мира по футболу в России», - сказал Климкин.

«Мы должны послать Кремлю четкий сигнал, что такое грубое поведение нельзя терпеть. Кремль должен почувствовать это», - заявил министр.

Что касается спортивного бойкота Климкин считает, что решение по этому вопросу должны принимать национальные футбольные союзы.

По его словам, мировое сообщество должно «учитывая многочисленные преступления России против человечества» адекватно реагировать на российскую политику.

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Климин отметил, что текущие санкции против Москвы сыграли важную роль, чтобы поставить Кремль на место.

«Впрочем, российское руководство не прекратило своей агрессивной политики и в дальнейшем нарушает международное право, осуществляя настоящую войну против демократического общества, даже на территории НАТО: отравление, хакерские атаки, распространение фейковых новостей», - отметил глава МИД Украины.

«Пришла пора реагировать на эти и другие нападения Кремля новыми средствами», - сказал Климкин.

Как известно, Чемпионат мира по футболу проходит раз в четыре года. В 2018 году хозяином турнира будет Россия. Соревнования пройдут с 14 июня по 15 июля.

В турнире примут национальные сборные 32 стран.