Климкин: Россия использует газ как политическое оружие и источник финансирования гибридной войны

По словам главы МИД, все больше людей в Германии осознают: покупать газ в РФ - это ловушка.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подчеркивает, что Российская Федерация использует продажу природного газа в Европу как источник финансирования своей гибридной войны против стран цивилизованного мира.

Читайте такжеПорошенко: Северный поток-2 – это политическая взятка за лояльность Германии к России

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства написал на своей странице в Facebook.

"Среди впечатлений от поездки в Берлин самое сильное – это ощущение, что находишься в кругу друзей. Понимаешь, что все больше людей в Германии осознает: покупать газ у преступников - это ловушка ЕС для себя же, да и в целом - аморально", - подчеркнул глава МИД.

"Есть и такие, которые боятся России и хотят привязать ее к себе, да еще и на этом заработать. Кто-то даже ссылается на то, что и во времена «Холодной войны» Германия покупала газ у СССР, и это способствовало стабильности в Европе. Они страшно ошибаются, потому что даже СССР не захватывал территории других государств, как сегодня это делает Россия", - заявил Климкин.

"Мы должны помочь первым – тем, кто четко осознает, что Россия использует газ не только как политическое оружие, но и как источник финансирования своей гибридной войны против цивилизованного мира", - подчеркнул министр.

"Помочь себе и помочь Европе", - заявил глава МИД.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что реализация проекта «Северный поток-2», который предусматривает строительство газопровода в обход территории Украины по дну Балтийского моря, не должна лишить Украину статуса транзитера российского газа в Европу. По словам канцлера, строительство «Северного потока-2» невозможно без анализа того, какие последствия может иметь этот проект для транзита газа через Украину. Меркель подчеркнула, что необходимо учитывать предостережения Украины и найти компромиссное решение.

Справка УНИАН. Проект «Северный поток» предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод планируется построить наряду с уже существующим «Северным потоком-1».

В сентябре 2015 года российский «Газпром» и компании Shell, OMV, E. On подписали соглашение акционеров совместной проектной компании, которая будет заниматься строительством газопровода «Северный поток-2», который дополняет две нитки «Северного потока-1», которые уже работают.

В апреле 2017 года «Газпром» и его европейские партнеры подписали соглашение о финансировании «Северного потока-2».

В конце марта - начале апреля 2018 года компания Nord Stream 2 (оператор проекта строительства газопровода «Северный поток-2») получила разрешение на строительство газопровода от Германии и Финляндии. При этом Швеция и Дания, через территорию которых газопровод также должен проходить, соответствующие разрешения еще не предоставили.

По словам председателя правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева, этот газопровод может лишить Украину доходов от транзита, которые по итогам 2017 года составили около 3 млрд долл.