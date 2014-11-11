В БПП уверяют, что будущая коалиция договорилась о снятии депутатской неприкосновенности

Об этом в эфире 5 канала заявил советник президента Украины Николай Томенко, сообщает ZN.UA.

"Согласовали снятия неприкосновенности. Все пять субъектов переговоров согласились с этим. Но с защитой политической деятельности, чтобы не случилось так, что мы проведем митинг, а нас всех бросят за решетку. Речь идет обо всем, что касается коммерческой деятельности, а 90% дел, которые подавались к снятию неприкосновенности, касались бизнес-деятельности", - объяснил Томенко.

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По его словам также не нужно будет согласия Верховной Рады на открытие уголовного производства по подозрению депутата в коррупции, поскольку для этого прописана отдельная процедура.