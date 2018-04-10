Имения, деньги, автопарк: нардепы рассказали, почему записывают свое имущество на жен

Едва не у каждого украинского политика-мужчины - вторая половинка стала успешным предпринимателем и получает миллионы гривень.

Жены чуть ли не каждого украинского политика являются успешными предпринимателями и получают миллионы гривен, пока их мужья живут только на депутатскую зарплату.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В декларациях народные избранники записывают свое имущество, деньги, автопарк и дома на своих жен. Нардеп Юрий Павленко объясняет это тем, что доверять можно только женам.

Зато депутат Татьяна Острикова имеет свое мнение о причинах этого феномена.

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"А причина в том, что сделки и расходы на сделки более 80 тысяч гривен мы, народные депутаты, должны декларировать, а члены наших семей не должны декларировать. На обучение, приобретение авто, драгоценностей", – отметила Острикова.

В свою очередь депутат Игорь Мосийчук рассказал, что его жена арендует за 35 тысяч дом, в котором они живут, но официально она сейчас не трудоустроена.

"На жену записан дом и земельный участок. А также 50% адвокатской компании", – поделился другой нардеп Руслан Сидорович.

Жена задекларировала 80 тысяч долларов. "Мерседес" – владелец жена, а у меня право пользоваться", – радостно пояснил депутат Юрий Павленко.

Нардеп Александр Третьяков сообщил, что по декларации имеет около 8 млн долларов, два "Мерседеса", а у жены – "Мазерати". Кроме того, на жену записаны ее шубы, украшения и их дом. "Потому что нужно было оформлять много бумаг, у меня не было времени ехать по всем инстанциям", – пояснил нардеп, почему не оформил дом на себя.

Депутат Иван Мирошниченко говорит, что его жена работает и что-то зарабатывает сама. "Я всю свою жизнь все, что зарабатывал... два дома или корпоративные права – я все сразу оформлял на семью", – признался Мирошниченко.

В то же время Василий Нимченко не очень охотно говорил о своих доходах, правда признался, что "несколько миллионов" у него есть точно. Свою жену нардеп называет феминисткой и говорит, что она и сама зарабатывает много.

"Как можно феминистку содержать? Она за семью платит сама. И за меня... Она мой министр финансов. Мое дело только ее поддерживать и не злить", – поделился Нимченко.

Нардеп Борислав Розенблат говорит, что на жену задекларировано более 1 млн долларов, и она выдает ему деньги по необходимости.

"Помню, что есть на ней два автомобиля, несколько предприятий, дом жилой. Моя сестра занималась аграрным бизнесом, жена – молочным бизнесом. Как говорится, надежный тыл. ...Действительно выдает. Я говорю, что еду в Киев, надо столько-то денег. Она просто достает и все", – рассказал Розенблат.