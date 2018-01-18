Государство должно обеспечивать всем: депутаты объяснили, зачем берут компенсации из бюджета

Депутаты продолжают получать деньги из бюджета на свои поездки и жилье, и эти суммы государственных расходов достигают 40 миллионов гривень.

Почему так происходит в стране, которая должна жить в режиме тотальной экономии, говорится в сюжете ТСН.

Корреспондент решила поинтересоваться у самих нардепов, зачем они берут эти средства и нет ли у них собственных, чтобы обеспечить себя жильем в Киеве. "Это перечисляет Верховная Рада государственному предприятию гостиница "Киев" за наше расположение там. Да, можно отказаться и жить на вокзале в Киеве", - пояснил парламентарий Максим Бурбак. Он подчеркнул, что имеет жилье в Черновцах, но не в столице, поэтому уже два созыва политик живет в отеле.

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Дмитрий Линько также сослался на то, что не имеет собственного жилья в Киеве, поэтому пока снимает квартиру. "В Голосеевском районе Киева", - уточнил он, но не стал объяснять, почему бы не арендовать жилье более дешевое. За всей информацией относительно собственного финансового состояния и средств нардеп посоветовал обращаться к его декларации.

"Потому что мне не хватает средств", - пояснил пользования льготой нардеп Игорь Мосийчук. По его словам, он арендует жилье вместе с женой. Напоминание журналиста о задекларированных депутатом 100 тысячах долларов тот воспринял нервно: "А знаете, сколько я потратил на лечение?". Он заверил, что не лечился в бесплатной "Феофании". "Четвертая операция. До свидания", - сказал он и ушел.

Алексей Скрипник также пояснил, что причиной являются его доходы, поскольку он "не имеет миллионов на своих счетах". На замечание о том, что на BMW у него есть, нардеп ответил: "BMW стоило 60 тысяч долларов. Это не есть что-то такое невероятное, что можно себе не купить". "Я беру компенсацию за жилье, потому что считаю, что государство должно полностью обеспечивать депутатам их профессиональную деятельность. В том числе выплачивая очень высокую зарплату", - пространно ответил политик.

"Я считаю, что нужно вообще прекратить дискуссии по поводу того, на что тратит деньги народный депутат", - с ходу заявил Василий Амельченко.

Лишь депутат Шахов заявил, что не берет компенсаций, но для этого позвонил помощнице и спросил, получает ли он эти средства.