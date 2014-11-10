ЦИК признала избранными 187 мажоритарщиков из 198

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие протоколы на основании протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования на внеочередных парламентских выборах в одномандатных избирательных округах ЦИК подписала во время сегодняшнего заседания.

Читайте такжеЦИК завтра сможет установить результаты выборов не во всех округах - Охендовский Таким образом, признаны избранными народными депутатами: в округе №23 - самовыдвиженец Игорь Еремеев; в Днепропетровской области в округе №25 - выдвинутый «Блоком Петра Порошенко» Максим Курячий; в Житомирской области в округе №64 – выдвинутый «Блоком Петра Порошенко» Владимир Арешонков, в округе №66 – выдвинутый «Народным фронтом» Павел Дзюблик; в Закарпатской области в округе №68 – выдвинутый «Блоком Петра Порошенко» Роберт Говард; в Ивано-Франковской области в округе №85 – выдвинутый «Блоком Петра Порошенко» Игорь Насалик; в Киевской области в округе №94 - выдвинутый «Народным фронтом» Виктор Романюк; в Луганской области в округе №114 – самовыдвиженец Юрий Гарбуз; в Николаевской области в округе №132 – выдвинутый «Блоком Петра Порошенко» Аркадий Корнацкий; в Одесской области в округе №137 – самовыдвиженец Леонид Климов; в Харьковской области в округе №171 - самовыдвиженец Виталий Хомутынник, а в округе №179 - самовыдвиженец Анатолий Гиршфельд; в Херсонской области в округе №184 – выдвинутый «Блоком Петра Порошенко» Иван Винник, а в округе №186 – самовыдвиженец Федор Негой; в Черновицкой области в округе №202 – выдвинутый «Блоком Петра Порошенко» Иван Рыбак; в Черниговской области в округе №206 – выдвинутый «Блоком Петра Порошенко» Владислав Атрошенко, в округе №207 – выдвинутый «Блоком Петра Порошенко» Анатолий Евлахов, в округе №209 – выдвинутый «Народным фронтом» Александр Кодала; в Киеве в округе №216 – самовыдвиженец Александр Супруненко.

Таким образом, по состоянию на 10 ноября ЦИК признала избранными народными депутатами 187 из 198 мажоритарщиков.