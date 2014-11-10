ЦИК признала избранными 187 мажоритарщиков из 198
Центральная избирательная комиссия признала избранными народными депутатами еще 19 мажоритарщиков.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие протоколы на основании протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования на внеочередных парламентских выборах в одномандатных избирательных округах ЦИК подписала во время сегодняшнего заседания.
Читайте такжеЦИК завтра сможет установить результаты выборов не во всех округах - Охендовский Таким образом, признаны избранными народными депутатами: в округе №23 - самовыдвиженец Игорь Еремеев; в Днепропетровской области в округе №25 - выдвинутый «Блоком Петра Порошенко» Максим Курячий; в Житомирской области в округе №64 – выдвинутый «Блоком Петра Порошенко» Владимир Арешонков, в округе №66 – выдвинутый «Народным фронтом» Павел Дзюблик; в Закарпатской области в округе №68 – выдвинутый «Блоком Петра Порошенко» Роберт Говард; в Ивано-Франковской области в округе №85 – выдвинутый «Блоком Петра Порошенко» Игорь Насалик; в Киевской области в округе №94 - выдвинутый «Народным фронтом» Виктор Романюк; в Луганской области в округе №114 – самовыдвиженец Юрий Гарбуз; в Николаевской области в округе №132 – выдвинутый «Блоком Петра Порошенко» Аркадий Корнацкий; в Одесской области в округе №137 – самовыдвиженец Леонид Климов; в Харьковской области в округе №171 - самовыдвиженец Виталий Хомутынник, а в округе №179 - самовыдвиженец Анатолий Гиршфельд; в Херсонской области в округе №184 – выдвинутый «Блоком Петра Порошенко» Иван Винник, а в округе №186 – самовыдвиженец Федор Негой; в Черновицкой области в округе №202 – выдвинутый «Блоком Петра Порошенко» Иван Рыбак; в Черниговской области в округе №206 – выдвинутый «Блоком Петра Порошенко» Владислав Атрошенко, в округе №207 – выдвинутый «Блоком Петра Порошенко» Анатолий Евлахов, в округе №209 – выдвинутый «Народным фронтом» Александр Кодала; в Киеве в округе №216 – самовыдвиженец Александр Супруненко.
Таким образом, по состоянию на 10 ноября ЦИК признала избранными народными депутатами 187 из 198 мажоритарщиков.