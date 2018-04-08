Волынский таможенник рассказал о масштабах коррупции на украинских таможнях (видео)

Как известно, в Украину заезжают забитые товарами автомобили, хотя в товарных декларациях – «нули».

Масштабы коррупции на украинской таможне давно стали притчей во языцех. Учитывая количество автомобилей и их загруженность, через начальника одного поста за смену проходит 50-250 тысяч долларов от контрабандистов.

«На таможенном посту «Устилуг» в январе-феврале 2018 года было организовано схему незаконного ввоза товаров в транспортных средствах с уклонением от уплаты налогов», - рассказал в эфире телеканала Аверс представитель Волынской таможни ГФС Петр Евтушок.

Заметим, что о необходимости разрешения проблемы контрабанды через волынскую таможню заявил председатель Волыньсовета Игорь Палица. Как известно, в Украину заезжают забиты товарами автомобили, хотя в товарных декларациях – «нули».

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Чтобы бороться с этим явлением председатель Волыньсовета поручил в ближайшие дни подготовить обращение к Генеральному Консульству Республики Польша в Луцке, чтобы иметь возможность получать информацию о загруженности автомобилей напрямую с польской таможни.

«Если государство не борется с контрабандой, то будем бороться мы, область», - отметил Игорь Палица.

О схемах и объемах контрабанды на западной границе смотрите в выпуске передачи «На часі»: