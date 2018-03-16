"Поправки Лозового" в УПК защищают коррупционеров и мошенников - нардеп

Мустафа Найем заявляет, что поправки в УПК, которые защищают коррупционеров, контрабандистов, мошенников, фальсификаторов и расхитителей госимущества, внес Ринат Ахметов.

Целью внесения "поправок Лозового" в Уголовно-процессуальный кодекс стала попытка системного препятствования в расследовании антикоррупционным органам.

Об этом написал народный депутат от фракции "БПП" Мустафа Найем на странице в Facebook.

"Эти поправки не касаются прав и интересов рядовых граждан или бизнеса. Они защищают тех, у кого есть большие деньги и большие полномочия. Выяснилось это случайно. Во время обсуждения компромиссного варианта изменений УПК авторы поправки и их союзники из БПП готовы были согласиться на какие угодно уступки, кроме двух статей и трех разделов специальной части уголовного кодекса", - отметил Найем.

Нардеп перечислил перечень преступлений, для которых "Радикальная партия Ляшко" и отдельные члены "БПП" просили сделать исключения. "Это мошенничество, контрабанда, хищение госиммущеста, фальсификация, поделка денег, превышение служебных полномочий, рейдерство, доведение до банкротства, отмывание денег, уход от уплаты налогов и т.п.", - пишет Найем.

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"Стесняюсь спросить: а где тут рядовые граждане?! И я думаю, вы с первой попытки догадаетесь, какой правоохранительный орган чаще всего сталкивается с этими статьями Уголовного кодекса. Это НАБУ", - заявил нардеп.

Также, по его мнению, "несправедливо" называть эти изменения "поправками Лозового".

"Правда звучит иначе. Поправки в уголовный кодекс, которые системно защищают коррупционеров, контрабандистов, мошенников, фальсификаторов и расхитителей государственного имущества, внес Ринат Ахметов через талантливых депутатов Радикальной партии", - заявил Найем.

"Это не мои вымыслы, а голый факт- исполком РПЛ возглавляет бывший директор меткомбиата им. Ильича - Юрий Зинченко, принадлежащего бывшему спонсору Партии регионов и Виктора Януковича - Ринату Ахметову", - отметил он.

Нардеп добавил, что лично знаком с Зинченко и его есть за что уважать, но "он точно не про политику".

"Думаю, речь скорее всего идет об управлении рискованным инвестиционного проектом, а не политической партией", - подытожил нардеп.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада отклонила проект закона о внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно совершенствования уголовного судопроизводства (№7547).