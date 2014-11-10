Турчинов отказывается вести переговоры с террористами, потому что они лишь марионетки

Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов в интервью «ТСН. Тижню».

За столом переговоров, отметил Турчинов, «не должны сидеть террористы и убийцы, которые нацепили себе новые погоны и называются там или депутатами, или руководителями несуществующих органов власти». «Все эти представители террористических группировок - так называемых «ЛНР», «ДНР» - являются обычными террористами, преступниками. И главное - они марионетки Российской Федерации, которая держит их благодаря своим Вооруженным силам, - подчеркнул Турчинов. - И общаться с преступниками, которые не принимают никаких решений, а являются исключительно опасными марионетками Российской Федерации, - это потеря времени, и в этом нет никакого смысла».

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«Именно поэтому Украина совместно с нашими стратегическими партнерами - ЕС и США, которые не должны дистанционироваться от ситуации, должны вести разговор исключительно с Российской Федерацией, потому что именно она ведет войну с нашей страной, и должна отвечать за все последствия, которые разрушают жизнь людей», - заявил председатель ВР.

«Их нужно заставить садиться за стол переговоров. Украина никогда не будет частью российской империи, и им нужно это понять и прекратить войну против нашего государства, - сказал Турчинов. - Поэтому нужно ужесточать санкции против Российской Федерации, и пришло время и Украине водить жесткие санкции».

Он сообщил, что правительство подало президенту Петру Порошенко предложения по введению санкций против РФ, и выразил надежду, что в ближайшее время этот вопрос будет рассматриваться на заседании СНБО.