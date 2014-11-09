Завтра вечером ЦИК официально объявит результаты выборов

Председатель Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский прогнозирует, что завтра вечером ЦИК официально объявит результаты внеочередных парламентских выборов в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время брифинга.

Читайте такжеЦИК обработала 100% протоколов: побеждает партия Яценюка

"Можно прогнозировать, что завтра вечером ЦИК готова будет подписать протокол о результатах выборов в общегосударственном многомандатном избирательном округе", - подчеркнул Охендовский, отметив, что нет серьезных оснований сомневаться в этом.

"Но завтра вечером ЦИК соберется на заседание, на котором предпримет попытку составить протокол о результатах выборов народных депутатов Украины в многомандатном избирательном округе. Результатом составления такого протокола станет признание избранными 225 народных депутатов Украины в добавление к 160 (мажоритарщикам - УНИАН), которые уже признаны избранными ЦИК", - сказал Охендовский, отметив, что после подписания такого протокола результаты выборов будут обнародованы в общегосударственных СМИ и возникнут основания для увольнения кандидатов в народные депутаты с предыдущих мест работы и подачи их документов в ЦИК для регистрации их народными депутатами Украины.

Он также выразил надежду, что ЦИК будет иметь возможность в спокойной рабочей атмосфере "без какого-либо внешнего давления установить результаты выборов народных депутатов Украины".

Читайте такжеВ ЦИК сомневаются, что до 10 ноября смогут установить результаты выборов по партийным спискам

Он также отметил, что завтра заседание ЦИК начнется поздно вечером после того, как будут получены протоколы об итогах голосования от тех ОИК с пометкой "уточненный", которые еще ожидает ЦИК, и таких округов, как минимум, два.

Как сообщал УНИАН, на внеочередных парламентских выборах, которые состоялись 26 октября, 5% барьер преодолели 6 партий: «Блок Петра Порошенко», «Народный фронт», "Самопомич", «Оппозиционный блок», Радикальная партия Ляшко и "Батькивщина".