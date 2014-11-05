ЦИК объявила победителей парламентских выборов в зарубежном округе

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) подписала протокол о результатах голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе в пределах зарубежного избирательного округа.

Протокол подписан на основании протоколов участковых избирательных комиссий. Читайте такжеВ ЦИК рассказали о возможных проблемах с регистрацией Савченко народным депутатом Таким образом, 5% барьер в зарубежном округе преодолели: "Народный фронт" - 25,38% (10 288 голосов избирателей), "Самопомич" - 22,24% (9 015 голосов избирателей), "Блок Петра Порошенко" - 21,72% (8 804 голосов избирателей), "Правый сектор" - 8,16% (3 310 голосов избирателей), "Свобода" - 6,5% (2 636 голосов избирателей). Активность избирателей в этом округе составляет 8,83%. Голосование в зарубежном округе состоялось на 112 участках.

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