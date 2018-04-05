Рассмотрение в Раде законопроекта о нацбезопасности (событие завершено)

11:57, 05 апреля 2018
Политика
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Будут рассмотрены и законопроекты о реформе парламента / фото УНИАН

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Среди прочего сегодня нардепы планируют рассмотреть законопроект о дипломатической службе.

Кроме того, повесткой дня сессии предусмотрено рассмотрение законопроектов о ратификации международных соглашений, а также тех, которые касаются экономических вопросов и вопросов нацбезопасности и обороны.

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Теги: #Верховная Рада#Онлайн