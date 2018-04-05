Рассмотрение в Раде законопроекта о нацбезопасности (событие завершено)

Среди прочего сегодня планируется рассмотреть и законопроект о дипломатической службе.

Верховная Рада Украины рассматривает законопроект о национальной безопасности (№8068). Читайте такжеКомитет Рады поддержал законопроекты об отмене е-деклараций для антикоррупционеров Среди прочего сегодня нардепы планируют рассмотреть законопроект о дипломатической службе. Кроме того, повесткой дня сессии предусмотрено рассмотрение законопроектов о ратификации международных соглашений, а также тех, которые касаются экономических вопросов и вопросов нацбезопасности и обороны.

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