Комитет Рады поддержал отставку Супрун

Причиной необходимости увольнения Супрун указана "острая социальная напряженность, которая возникла в связи со срывом программы государственных закупок лекарств в 2016 году, что имеет признаки служебной халатности".

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения одобрил проект постановления о признании работы первого заместителя министра здравоохранения, врио министра Ульяны Супрун неудовлетворительной и обращении в Кабинет министров относительно ее увольнения с должности (№5642).

Об этом на своей странице в Facebook сообщила председатель комитета, народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Ольга Богомолец.

В проекте постановления, отметила она, причиной необходимости увольнения Супрун указана "острая социальная напряженность, которая возникла в связи со срывом программы государственных закупок лекарств в 2016 году, что имеет признаки служебной халатности".

"Я поддержала проект постановления, но хочу заметить, что поводов для увольнения гораздо больше, и надо разобраться, что стало причиной катастрофы в медицине - профессиональная непригодность и.о. министра или сознательная правительственная политика, поскольку работа правительства в части здравоохранения также была признана Комитетом неудовлетворительной", - отметила Богомолец.

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Она также обнародовала свой список претензий к работе руководства Минздрава. Среди них, в частности, данные о смертности украинцев и о количестве медиков, которые выехали за границу за последние 2 года.

Богомолец выразила убеждение, что "отставка - это самое малое, что нужно сделать в данной ситуации".

"Должны быть еще и уголовные дела, расследование и сроки заключения за уничтожение системы здравоохранения Украины и ее человеческого потенциала", - сказала парламентарий.

Богомолец отметила, что комитет большинством голосов одобрил соответствующий проект постановления.

Как сообщал УНИАН, 27 июля 2016 года Кабинет министров возложил исполнение обязанностей министра здравоохранения с 1 августа на заместителя министра здравоохранения Супрун.

В феврале этого года во время Часа вопросов к правительству в парламенте премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что при и.о. министра здравоохранения Супрун в Министерстве здравоохранения все происходит прозрачно и абсолютно открыто.