Томенко поставил на место ”агрессивную” Богатыреву

Народный депутат, член фракции БЮТ Николай ТОМЕНКО считает недопустимыми заявления секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы БОГАТЫРЁВОЙ, касающиеся деятельности коалиции и правительства.

Об этом он заявил сегодня в комментарии корреспонденту УНИАН.

По словам Н.ТОМЕНКО, тональность некоторых фрагментов из заявления Р.БОГАТЫРЁВОЙ “несколько агрессивна”.

Он отметил, что Р.БОГАТЫРЁВА как должностное лицо, занимающееся проблемами нацбезопасности, не должна позволять себе произносить подобные заявления.

«Ни председатель Верховной Рады, ни премьер-министр не уполномочивали секретаря СНБО выступать с таким заявлением, и если бы Президент хотел высказать точку зрения по парламентскому кризису, то он сделал бы это самостоятельно», - считает депутат.

Н.ТОМЕНКО также отметил, что Р.БОГАТЫРЁВА в данном случае действовала не как секретарь СНБО, как один из лидеров Партии регионов.

«Чего стоит лишь фраза, что премьер-министр как лидер коалиции и политического большинства, которое не заявило о своем распаде и продолжает действовать в соответствии с Конституцией…», - напомнил он.

По словам народного депутата, делая такое заявление, «секретарь СНБО с грустью констатирует, что до сих пор коалиция не распалась».

Н.ТОМЕНКО также высказал мнение, что Р.БОГАТЫРЁВА не должна учить ВР и правительство, коалицию и оппозицию, как им действовать.

«Это не полномочия секретаря СНБО, которая сегодня прибегла к лекции по политологии для правительства и коалиции», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 марта, Р.БОГАТЫРЁВА заявила, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО может начать консультации о роспуске парламента, если Верховная Рада Украины в ближайшие дни не возобновит свою работу.

Кроме того, секретарь СНБО заявила, что премьер-министр Украины владеет всеми необходимыми инструментами для разблокирования работы Верховной Рады.