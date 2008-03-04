Крымский спикер послал журналистов к Ющенко

Председатель Верховной Рады Крыма Анатолий ГРИЦЕНКО не пояснил журналистам, почему его снова охраняют сотрудники государственной охраны.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня крымский спикер подтвердил, что пользуется госохраной.

«Я же не могу не выполнять распоряжение Президента», - сказал он.

На вопрос, на каком основании руководству Крыма возращена госохрана, А.ГРИЦЕНКО ответил: «Все вопросы к Президенту».

«Я в прошлый раз (когда указом Президента первые лица автономии - председатели Совета министров и ВР, а также Постоянный Представитель Президента в АРК - были лишены госохраны – УНИАН) не комментировал указ Президента и не хочу комментировать распоряжение Президента сейчас», - сказал крымский спикер.

«Президент имеет право принимать распоряжения, которые предоставлены ему конституционными полномочиями», - добавил А.ГРИЦЕНКО.

Главу Совета министров АРК Виктора ПЛАКИДУ также снова охраняют сотрудники госохраны.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в крымском Представительстве Президента Украины в Крыму, по состоянию на сегодняшний день представительство не получало распоряжения о возращении госохраны крымскому спикеру и премьеру автономии.

«На сегодняшний день к нам не поступало никакого официального документа», - отметил собеседник.

При этом в Представительстве подчеркнули, что Постпреду главы государства в АРК Леониду ЖУНЬКО госохрана не нужна.

"Ему не нужна госохрана, ему нечего бояться", - отметили в Представительстве.

Газета «Зеркало недели», ссылаясь свои источники, сообщает, что распоряжение, которым главам ВР и Совмина АРК возращена госохрана все же существует – под №79 от 26 февраля. При этом на президентском сайте его почему-то нет. За распоряжением №78 следует документ под №80.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2007 года Президент Виктор ЮЩЕНКО лишил высшее руководство Автономной Республики Крым – председателя ВР и премьера, а также постреда главы государства - государственной охраны.