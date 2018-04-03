В Раде в связи с задержанием активиста Майдана Бубенчика заблокировали трибуну

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что сразу после заседания парламента будет обсуждать задержание активиста с генпрокурором.

Депутаты от «Объединения «Самопомич» блокировали трибуну Верховной Рады с требованием вызвать в парламент генпрокурора Юрия Луценко и министра внутренних дел Арсена Авакова для дачи объяснений по задержанию активиста Майдана Ивана Бубенчика.

Читайте такжеАктивиста Евромайдана задержали по подозрению в причастности к убийству "беркутовцев"

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании парламента депутат Егор Соболев заявил, "что полиция и прокуратура задержали Ивана Бубенчика - одного из "майдановских" активистов, который воевал на войне за независимость Украины, а сейчас украинская прокуратура просит для него ареста, внимание - по подозрению в убийстве "беркутовца" на Майдане ".

Он отметил, что фракция требует вызвать в парламент генпрокурора и министра внутренних дел, чтобы они "объяснили, что они творят".

В свою очередь председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что начал выяснять ситуацию, о которой сообщил Соболев, отметив, что разговаривал с министром внутренних дел.

Парубий сообщил, что сразу после заседания парламента общаться по этому вопросу и с генпрокурором. Председатель ВР пообещал завтра проинформировать парламент о результатах этого разговора.

После этих слов фракция "Самопомич" покинула трибуну и вернулась на свои рабочие места.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 апреля, появилась информация о задержании и вручении подозрения участнику Революции достоинства Бубенчику, который подозревается в причастности к убийству сотрудников спецподразделения МВД "Беркут" на Майдане.

Сегодня Печерский райсуд Киева избирает активисту меру пресечения.

Уголовное производство относительно гибели "беркутовцев" и других правоохранителей во время Революции достоинства расследуется еще с 2014 года, и в прошлом году в Департаменте спецрасследований утверждали, что имеют определенные наработки о подозреваемых по данному делу. Однако до сих подозрений никому не объявляли.