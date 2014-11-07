Власть и общество должны понять друг друга для успеха реформ - Гройсман

Заместитель Главы Администрации президента, директор исполнительного комитета Национального совета реформ Дмитрий Шимкив и вице-премьер-министр Владимир Гройсман провели встречу с членами Американской торговой палаты (ACC) в Украине, посвященную обсуждению реформ. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечается в сообщении, Шимкив проинформировал, что проводится работа над планом восстановления страны на 2015-2017 годы, который должен быть представлен на донорской конференции в январе, и призвал деловую общественность присоединиться к его обсуждению. Чиновники также представили присутствующим "Стратегию реформ - 2020" как основу будущего коалиционного соглашения.

Участники встречи выступили со своими предложениями вопросами, в частности, отметили необходимость изменения практики, когда решение власти в сфере налогообложения и ведения бизнеса принимаются без обсуждения с общественностью и в сжатые сроки. Шимкив отметил, что необходимо сделать систему принятия решений понятной и открытой. «Нас очень часто упрекали, что «Стратегия реформ - 2020» была создана как политический инструмент перед выборами. Но мы продолжаем над ней работать», - сказал он.

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В свою очередь, Гройсман подчеркнул: «Важно, чтобы максимально широкие круги людей привлекались к принятию решений. Тогда будет меньше ошибок, и эти решения будут адекватны потребностям ». Вице-премьер добавил, что власть должна понимать реальные потребности бизнеса и общества. «Когда общество и власть работают и понимают друг друга, у них есть коммуникация и обратная связь, то они обречены на успех», - подчеркнул он.

Кроме того, на встрече обсуждались конкретные предложения относительно необходимых реформ в сфере здравоохранения, образования, в транспортной сфере, дорожном хозяйстве и авиации.

Участники встречи поинтересовались ходом процесса объявления конкурса на лицензии 3G-связи. Шимкив выразил надежду, что в ближайшее время этот процесс значительно ускорится. По его словам, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, передала в секретариат Кабинета Министров документ, который отправлен на согласование в профильные министерства и ведомства. «Есть операторы, у которых уже есть лицензия, но почему-то они этот бизнес не развивают, есть операторы, которые хотят приобрести лицензию 3G-связи», - отметил Шимкив, добавив, что также есть предложения от иностранных операторов, которые рассматривают перспективы выхода на украинский рынок, подчеркивается в сообщении.