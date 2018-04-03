Рада провалила отмену е-деклараций для антикоррупционеров

ВР не поддержала в первом чтении проект закона, внесенный фракцией «Батькивщина».

Верховная Рада не поддержала президентский законопроект, касающийся е-декларирования для активистов-антикоррупционеров.

Как передает корреспондент УНИАН, также парламент не поддержал законопроект, внесенный фракцией ВО «Батькивщина» по этому же вопросу.

Парламент не поддержал в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению открытости для общества информации о финансировании деятельности общественных объединений и использовании международной технической помощи» (регистрационный номер 6674), внесенный президентом Украины Петром Порошенко. За это решение проголосовали 157 народных депутатов (при необходимом минимуме - 226).

Данным законопроектом предусматривалось исключить обязанность подавать декларацию общественными активистами, физическими лицами, получающими средства, имущество в рамках реализации в Украине программ (проектов) технической или другой, в том числе безвозвратной, помощи в сфере предотвращения, противодействия коррупции. В то же время им предусматривался обязанность общественного объединения в определенных законом случаях обеспечивать обнародование информации о финансировании его деятельности. Вносятся изменения в закон «Об общественных объединениях», которыми предусмотрено, что общественное объединение, общий годовой доход которого превышает 300 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, размер которого установлен на 1 января отчетного года, обязано обнародовать ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным, на своем сайте (при наличии) и представить для публикации на официальном веб-портале центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную налоговую и таможенную политику, по форме и в порядке, утверждаемим Кабинетом Министров Украины, годовой финансовый отчет о деятельности.

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Также ВР не поддержала в первом чтении проект закона «О внесении изменений в закон Украины «О предотвращении коррупции» об особенностях финансового контроля отдельных категорий лиц» (регистрационный номер 6271), внесенный фракцией «Батькивщина». За данное решение проголосовали 156 народных депутатов Украины.

Проектом закона предлагалось установить, что действие закона «О предотвращении коррупции» не распространяется на гражданских активистов, лиц, получающих денежные средства, имущество в рамках реализации в Украине программ (проектов) технической или иной, в том числе безвозвратной, помощи в сфере предотвращения, противодействия коррупции (как непосредственно, так и через третьих лиц или любым иным способом, предусмотренным соответствующей программой (проектом).

ВР не поддержала решение отправить законопроекты на доработку в комитет и авторам законодательной инициативы, поэтому законопроекты считаются отклоненными.