Рада планирует сегодня рассмотреть отмену е-декларирования для антикоррупционеров (онлайн)

11:15, 03 апреля 2018
Политика
213
Также нардепы рассмотрят вопросы, касающиеся экологической политики / фото УНИАН

Читайте такжеНАПК выступает за отмену деклараций для антикоррупционеров

Как передает корреспондент УНИАН, планируется рассмотрение ряда законопроектов, касающихся декларирования доходов общественными деятелями, которые борются с коррупцией, а также об освобождении их от ответственности.

Также парламент планирует рассмотреть законопроект, касающийся пенсий членам семьи, которые имеют право на пенсию в случае утраты кормильца - речь идет о семьях погибших во время АТО.

Кроме того, предполагается рассмотрение вопросов, касающихся экологической политики. А также парламент планирует рассмотреть вопрос о назначении отдельных внеочередных местных выборов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Скандал с е-декларациями для активистов
Теги: #Верховная Рада#декларации