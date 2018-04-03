Рада планирует сегодня рассмотреть отмену е-декларирования для антикоррупционеров (онлайн)

Также парламент планирует рассмотреть вопрос о назначении отдельных внеочередных местных выборов.

Сегодня ВР планирует включить в повестку дня и принять решение об отмене электронного декларирования для антикоррупционеров.

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Как передает корреспондент УНИАН, планируется рассмотрение ряда законопроектов, касающихся декларирования доходов общественными деятелями, которые борются с коррупцией, а также об освобождении их от ответственности.

Также парламент планирует рассмотреть законопроект, касающийся пенсий членам семьи, которые имеют право на пенсию в случае утраты кормильца - речь идет о семьях погибших во время АТО.

Кроме того, предполагается рассмотрение вопросов, касающихся экологической политики. А также парламент планирует рассмотреть вопрос о назначении отдельных внеочередных местных выборов.