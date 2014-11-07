В НАТО проверяют информацию о пересечении украинской границы войсками РФ

Об этом сообщил в Брюсселе собственному корреспонденту УНИАН военный офицер НАТО.

«Если информация о пересечении подтвердится, это будет еще одним доказательством российской агрессии и прямого участия в дестабилизации ситуации в Украине», - сказал собеседник агентства.

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«Нам известны сообщения о том, что российские войска и танки пересекают границу между Украиной и Россией, и мы их проверяем. Мы можем подтвердить, что не так давно на восточной границе с Украиной количество войск и оборудования увеличилось. Если это пересечение границы с Украиной подтвердится, это будет еще одним свидетельством российской агрессии и прямого участия в дестабилизации Украины”, - сказал он.

Офицер также заявил, что своими действиями Россия «продолжает демонстрировать свое пренебрежение международными соглашениями и свою решимость и дальше дестабилизировать Украину».