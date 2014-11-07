Тымчук: Путин рассматривает вариант открытой агрессии, ударные группы на Донбассе готовы к атаке

Координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук отмечает завершение формирования боевиками ударных тактических групп, готовых к наступлению на позиции сил АТО и не исключает открытого вторжения России в Украину.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«На протяжении нескольких последних суток мы наблюдали завершение формирования противником на Донбассе ударных тактических групп, на данный момент практически полностью готовых к наступлению», - заявил он.

Читайте такжеПутин разработал для Украины свой план «Русской зимы» - эксперты

«Любому понятно, что если ударные группы создаются, значит, они в ближайшее время будут использоваться «по назначению»», - добавил эксперт.

С его слов, одновременно Россия усиленно перебрасывает свои подразделения к госгранице с Украиной.

«Тот факт, что россияне перебрасывают к границе в т. ч. оперативно-тактические ракетные комплексы, свидетельствует о том, что Путин рассматривает вариант открытой агрессии против Украины (вполне очевидно, под видом «защиты местного населения Донбасса, выразившего волеизъявление в ходе выборов в "ДНР" и "ЛНР"»). Однако этот сценарий явно не является основным, и подготовка к нему ведется скорее в качестве «подстраховки», а также для давления на Киев с целью предупредить его активные наступательные действия против террористов», - заявляет он.

Тымчук считает, что «открытого вторжения России исключить никак нельзя, но оно может произойти, скорее всего, в случае начала наступления российско-террористических войск на Донбассе, их поражения и ответных успешных наступательных действий украинских войск».

Читайте такжеСуществует только один формат: освобождать оккупированные территории - Турчинов

По его мнению, «враг не верит в то, что украинские войска в ближайшее время начнут наступление, иначе бы проводил хотя бы подобие оборонительных мероприятий (отдельное спасибо Европе, усиленно принуждающей Киев к «выполнению условий перемирия», хотя «перемирие» - это постоянные обстрелы со стороны боевиков и россиян, причем количество обстрелов с начала «перемирия» приближается к 2,5 тыс., и как результат – перманентное расширение территорий, контролируемых террористами, и более 100 погибших с нашей стороны)».

Тымчук уверен, что сорвать наступательные планы противника может только демонстрация силы с нашей стороны.

«И если Киев по политическим причинам не готов к наступательных действиям (в т.ч. из-за угрозы открытого вторжения РФ и нежелания ссориться с патологически миролюбивым ЕС), то необходимо хотя бы резко усиливать оборону и крайне жестко отвечать на обстрелы, а также любые попытки наступательных действий и выдавливания наших войск с занимаемых ими позиций. А также нанося упреждающие удары по скоплениям живой силы и техники противника вблизи позиций наших войск», - убежден военный эксперт.

Напомним, сегодня, 7 ноября, в Министерстве обороны РФ опровергли заявления министра иностранных дел Канады Джона Бэрда, представителей США и НАТО о передвижении российских войсках к границе с Украиной.

При этом руководитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сообщил сегодня на брифинге в Киеве, что на Донбассе боевики концентрируют войска на трех направлениях, однако их недостаточно для широкомасштабного наступления на силы антитеррористической операции.

Читайте такжеПутину нравится роль “плохого парня” - Лубкивский

На вопрос, на каких направлениях концентрируются войска боевиков, он отметил, что «это Дебальцево, мариупольское направление и направление Станица Луганская-Счастье».

Он сообщил, что это «основные стратегические объекты, которые удерживаются украинскими военными, и как раз там концентрируются войска противника, однако говорить об открытом наступлении мы пока не можем, поскольку понятно, что тех войск (боевики - УНИАН), которые сейчас находятся на территории Украины, для широкомасштабного наступления не хватает», - добавил Лысенко.

«Согласно правилам военного искусства, атакующий должен быть в 4-5 раз сильнее того, кто обороняется, у террористов такого преимущества нет, все преимущество сейчас на стороне украинцев», - подчеркнул пресс-секретарь СНБО.