На Донбассе готовят новые провокации с жертвами среди населения - журналист

Экстремисты на Донбассе готовятся к совершению новых провокаций, нацеленных на дальнейшую дестабилизацию ситуации в регионе.

Об этом руководитель центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

"В частности, в Краматорске экстремисты объявили о «всеобщей мобилизации» местного населения под предлогом якобы готовящегося прибытия в город колонны автобусов с представителями «Правого сектора». В настоящее время по Краматорску курсирует автомобиль с громкоговорителями, через которые горожан призывают мобилизоваться и «дать отпор наступающим бандеровцам»", - отмечает Тымчук.

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Кроме того, согласно данным группы «Информационное Сопротивление», в Славянске к отбытию в Краматорск готовятся отряды боевиков для «усиления» местных сепаратистов.

Тымчук не исключает новых диверсий с жертвами среди местного населения, которые будут совершать сепаратисты с попыткой выдать их за акции «Правого сектора».