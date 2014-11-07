В Минобороны РФ назвали «слухами» информацию НАТО о скоплении российских войск на границе с Украиной

Об этом сообщают РИА «Новости».

«Эти заявления были сделаны со ссылкой на некие "сообщения", без предъявления фактических доказательств. Не говоря даже о традиционных "аргументах", которые набили оскомину, в виде слухов из социальных сетей", - сообщил журналистам представитель Минобороны России.

В Минобороны сообщили, что подобные заявления, направленные на разжигание страстей вокруг конфликта на юго-востоке Украины, исходят от единого источника.

"Он не украинского происхождения, хотя и находится сегодня в одном из административных зданий Киева", - сказал представитель российского военного ведомства.

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Как сообщал УНИАН, 6 ноября министр иностранных дел Канады Джон Бэрд заявил, что власти страны серьезно обеспокоены информацией о российских войсках, которые перемещаются к украинской границе.

Глава канадского МИД призвал РФ "немедленно отозвать войска из приграничных регионов" и отметил, что Канада продолжит следить за развитием ситуации.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в последнее время представители Альянса "наблюдали приближение российских войск к границе с Украиной", и вновь обвинил Россию в поддержке боевиков на востоке Украины.