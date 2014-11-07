НАТО готовит масштабные учения в Восточной Европе

С таким заявлением выступил командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Брюнсюме (Нидерланды) генерал Ханс-Лотар Домрезе, передает ТАСС.

"Раньше мы проводили маневры с участием 25-40 тысяч солдат только в западных странах-членах НАТО, и я могу представить себе, что в будущем мы организуем подобное мероприятие также и в Восточной Европе и странах Балтии", - приводит Die Welt слова немецкого военачальника.

По его словам, альянс "создает силы быстрого реагирования (СБР) численностью от 5 до 7 тысяч человек, которые за два-пять дней смогут достичь района боевых действий".

"Некоторые соединения СБР, которые мы также называем "Острие копья", смогут быть задействованы через два дня, остальные через три и пять дней", - пояснил генерал. - Так что это будет многоступенчатый процесс".

Читайте такжеИстребители НАТО снова ловили российский самолет-разведчик над Балтийским моремПри этом издание отмечает, что заявленная ранее численность СБР составляла от 3 до 5 тысяч военнослужащих.

Напомним, 4 ноября главнокомандующий НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав попросил Пентагон направить в восточную Европу дополнительные войска.