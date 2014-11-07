В Праге установили билборды с Джемилевым, упрекающим президента Чехии
07:26, 07 ноября 2014Политика
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На улицах Праги появились билборды с лидером крымских татар Мустафой Джемилевым.
Цитатой Джемилева президенту Чехии напомнили о важности границ / nvua.net
Как рассказали очевидцы, пять плакатов и один электронный экран расположены в видных местах города.
Об этом пишет "Новое время".
Под фото бывшего председателя крымского Меджлиса приводится его цитата, где Джемилев упрекает чешского лидера в призыве смириться с оккупацией Крыма.
"За выражение несогласия с советской оккупацией Чехословакии в 1968 году я отсидел в тюрьме три года. Сейчас президент Чехии призывает смириться с аннексией Крыма", - гласит надпись на билбордах.
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