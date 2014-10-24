Джемилев: ГПУ получила список из 387 лиц, причастных к нарушению прав человека в Крыму

Решения по этим делам может быть вынесено заочно, сообщил глава Минюста Павел Петренко во время брифинга в Кабинете Министров. Об этом пишет правительственный портал.

При этом, как передает Крым.Реалии, лидер крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев, в свою очередь, сообщил, что по результатам рабочей группы по изучению преступных действий оккупационной власти на территории Крыма собран большой материал, на основе которого передан в Генеральную прокуратуру список из 387 человек, подозреваемых в нарушении прав человека в Крыму.

Читайте такжеЮНЕСКО подтвердила, что Крым - это УкраинаПо его словам, в отношении этих лиц могут быть возбуждены уголовные дела по статьям 109 и 110 Уголовного кодекса (призывы и действия, направленные на изменение конституционного строя).

В Крыму после оккупации разворачивается масштабное преследование крымских татар (обыски, угрозы, похищения, убийства), а украинцы подвергаются дискриминации по национальному и конфессиональному признаку.