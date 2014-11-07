Боевики целились по блокпосту, но промахнулись и попали в ферму

Об этом сообщает издание "Информатор".

В частности, вечером 5 ноября с территории города Первомайск, подконтрольной "ЛНР", боевики 5 раз открывали огонь в направлении блокпоста украинских военнослужащих возле шахты «Карбонит».в г. Золотое.

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Напомним, вчера сообщалось, что боевики на протяжении 5 часов штурмовали аэропорт Донецка, в результате чего погиб один военный.