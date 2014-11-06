Боевики уже 5 часов штурмуют аэропорт Донецка, погиб военный – "Правый сектор"
13:55, 06 ноября 2014Политика
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Боевики с 9.00 массировано штурмуют Донецкий аэропорт, один украинский военный погиб.
REUTERS
Об этом сообщает украинский Добровольческий корпус «Правого сектора» в соцсети.
«Начался мощный штурм аэропорта. С 9 часов начался штурм вышки, с массированной артподдержкой, один из снарядов попал в пост, среди бойцов ПС один погибший - Друг Север (боец Север 5-го отдельного батальона ДУК "Правый сектор", житель Сум, 18 лет)», - говорится в сообщении.
«Состояние на данный момент: штурм продолжается, вся мощь украинской артиллерии работает для того, чтобы отбить нападение», - сообщает «Правый сектор».
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