Боевики уже 5 часов штурмуют аэропорт Донецка, погиб военный – "Правый сектор"

Об этом сообщает украинский Добровольческий корпус «Правого сектора» в соцсети.

«Начался мощный штурм аэропорта. С 9 часов начался штурм вышки, с массированной артподдержкой, один из снарядов попал в пост, среди бойцов ПС один погибший - Друг Север (боец Север 5-го отдельного батальона ДУК "Правый сектор", житель Сум, 18 лет)», - говорится в сообщении.

«Состояние на данный момент: штурм продолжается, вся мощь украинской артиллерии работает для того, чтобы отбить нападение», - сообщает «Правый сектор».

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