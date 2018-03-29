Суд арестовал "титушку" Крысина на 60 дней

Дарницкий райсуд рассматривает дело по обвинению Крысина и Сергея Чемеса в противодействии активистам Евромайдана в 2014 году.

Дарницкий районный суд г. Киева арестовал обвиняемого в преследовании активистов Майдана "титушками" Юрия Крысина на два месяца без права внесения залога до 29 мая 2018 года. Этот приговор не касается дела об убийстве журналиста Веремия.

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В ходе подготовительного заседания по делу, в рамках которого в качестве обвиняемых проходят Сергей Чемес и Юрий Крысин, судья постановила арестовать последнего до 29 мая без права внесения залога.

Следующее заседание назначено на 4 апреля.

Как сообщал УНИАН, Дарницкий райсуд рассматривает дело по обвинению Крысина и Сергея Чемеса в противодействии активистам Евромайдана в 2014 году, похищении и пытках людей, среди пострадавших - убитый журналист Веремий. Крысин и Чемес обвиняются по трем эпизодам уголовного производства.

По данным следователей, в январе 2014 года возле станции метро «Петровка» «титушки» похитили Владислава Иваненко, вывезли в лесополосу в свой палаточный лагерь возле станции метро "Бориспольская" и пытали, требуя под видеозапись предоставить определенную информацию. Крысину и Чемесу инкриминируется привлечение лиц к охране лагеря «титушек», предоставление указаний о совершении противоправных действий в отношении потерпевшего Иваненко.

По второму эпизоду дела Крысин и Чемес выступают как организаторы «титушек», которые 18 февраля 2014 года, за несколько часов до нападения на журналиста Веремия, бросали взрывчатку на баррикады «майдановцев» на улице Прорезной в Киеве. Кроме того, по данному эпизоду Крысину и Чемесу инкриминируется противодействие участникам акций протеста, поскольку они поставили задачу подчиненным "титушкам" не выпускать и не впускать активистов с/на Майдан Незалежности путем применения к ним насилия.

По третьему эпизоду дела - об убийстве Веремия - обвиняется только Чемес, поскольку Крысину уже вынесен приговор по соответствующему производству.