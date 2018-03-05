Суд объявил перерыв до 15 марта в деле Крысина: под судом собрались представители "нацдружин" и С14

Суд также принял решение о продлении срока содержания под стражей Чемесу до 3 мая.

Дарницкий районный суд Киева объявил перерыв до 15 марта в подготовительном заседании по обвинению Сергея Чемеса и Юрия Крысина в противодействии евромайдановцам и похищении людей в январе 2014 года.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение огласила судья по делу Любовь Леонтюк в связи с тем, что защитникам необходимо время для ознакомления с материалами дела.

Также суд принял решение о продлении срока содержания под стражей Чемеса до 3 мая.

У здания Дарницкого райсуда собрались около 100 представителей «Национальных дружин» и С14, которые ждут выхода из здания суда Крысина. Некоторые из них держит в руках снежки. Они выкрикивают: «Крыса, выходи!». Также у здания стоит один автобус со спецназовцами, а вход в здание усиленно охраняется полицией.

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Как сообщал УНИАН, 4 марта около 50 участников "Автомайдана", С14 и представителей других общественных организаций пикетировали дом "титушки" Юрия Крысина. В ночь на 19 февраля 2014 года на углу улиц Владимирская и Большая Житомирская в центре Киева «титушки» убили журналиста Веремея. Сначала его сильно избили, а затем выстрелили в спину.

18 сентября 2015 года начальник управления спецрасследований Главного следственного управления Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщил, что убийцей Веремея является человек по имени Джалал Алиев. По неофициальной информации, убийца воевал на стороне боевиков «ДНР» и был убит в Горловке в июле 2015 года.

22 декабря 2017 года «титушке» Крысину, который добивал битой раненого журналиста, судья Шевченковского райсуда Киева Олег Линник вынес приговор в виде 4 лет лишения свободы с отсрочкой наказания сроком на два года. Таким образом, если в течение двух лет Крысин не совершит уголовных преступлений, он будет освобожден от отбывания наказания в местах лишения свободы.