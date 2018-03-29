"Будешь лизать зад": Савченко в суде обругала прокурора

Надежда Савченко эмоционально отреагировала на речь прокурора.

Народный депутат Надежда Савченко во время заседания в апелляционном суде в четверг обругала прокурора и посоветовала ему "лизать зад" своему руководствую.

Об этом заявил сам прокурор во время судебного заседания по делу Надежды Савченко, передает Depo.ua.

Читайте такжеСавченко заявила отвод судьям и попросила суда Господнего

"Во время прошлой своей речи я заявил, что Александров и Ерофеев в той части, где они пришли и не совершают террористический акт и убийства на территории собственного государства, выглядят лучше. Я считаю, что поданное ходатайство является необоснованным и направлено на затягивание судебного рассмотрения", - заявил Климович.

Надежда Савченко эмоционально отреагировала на его речь.

"Своим глупым языком в прокуратуре будешь лизать зад своему начальству", – сказала Савченко.

Как сообщал УНИАН, народный депутат нескольких созывов, Герой Украины Степан Хмара выразил желание взять на поруки обвиняемую в подготовке терактов и свержении государственной власти Надежду Савченко.

Как сообщал УНИАН, 22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест.

23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 суток - до 20 мая, без альтернативы внесения залога.

Савченко инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению); ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией); ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля); ч. 3 ст. 258 (террористический акт); ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.