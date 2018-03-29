Герой Украины хочет взять Савченко на поруки (фото)

Степан Хмара находится в зале суда.

Народный депутат нескольких созывов, Герой Украины Степан Хмара выразил желание взять на поруки обвиняемую в подготовке терактов и свержении государственной власти Надежду Савченко.

Его заявление, согласно ходатайству защиты Савченко, Апелляционный суд приобщил к материалам дела на заседании в четверг, передает "Украинская правда".

"Прошу приобщить к материалам дела соответствующее заявление Героя Украины и учесть его при принятии решения", – сказал адвокат Савченко Дмитрий Бугай.

Сторона обвинения против приобщения ходатайства защиты не возражала.

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Как сообщал УНИАН, 22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест.

23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 суток - до 20 мая, без альтернативы внесения залога.

Савченко инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению); ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией); ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля); ч. 3 ст. 258 (террористический акт); ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.