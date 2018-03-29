"Нормандская четверка" рассмотрит пути ускорения реализации Минских договоренностей в ближайшие месяцы

Порошенко, Меркель, Макрон и Путин приняли совместное заявление, в котором призвали приложить больше усилий для освобождения пленных по формуле "всех на всех"

Лидеры стран «Нормандской четверки» рассмотрят возможные пути ускорения имплементации Минских договоренностей в ближайшие месяцы.

Об этом говорится в совместном заявлении президента Украины Петра Порошенко, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и президента России Владимира Путина, текст которого распространила пресс-служба главы украинского государства.

В документе стороны подтверждают их приверженность имплементации Минских договоренностей во всех ее измерениях (в сфере безопасности, политическом, гуманитарном и социально-экономическом измерении). Также лидеры стран «Нормандской четверки» призвали прилагать больше усилий для освобождения оставшихся пленных согласно формуле «всех на всех».

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В этой связи они приветствовали договоренность о возобновлении с 30 марта 2018 года режима прекращения огня по случаю Пасхальных праздников, достигнутую Трехсторонней контактной группой 26 марта. Лидеры подчеркнули важность ее тщательного соблюдения и обеспечения эффективного мониторинга и верификации со стороны СММ ОБСЕ.

«На фоне успешного освобождения около 300 человек 27 декабря 2017 года, они призвали прилагать больше усилий с целью освобождения оставшихся в соответствии с формулой «всех на всех», - добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер ранее рассказал, что скептически относится к перспективам урегулирования конфликта на Востоке Украины. По мнению Волкера, очень вероятно, что активные военные действия продлятся в Украине и через год.