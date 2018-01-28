Российская концепция по миротворцам на Донбассе лишь углубит конфликт - Волкер

Волкер также подчеркнул, что это не то предложение, на которое США и ООН смогли бы согласиться.

Проект резолюции России, которым предлагается введение миротворцев на Донбасс только вдоль линии столкновения, неприемлем для Соединенных Штатов Америки и Организации Объединенных Наций, поскольку он не гарантирует безопасность, а только углубит конфликт. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

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"Россия предложила другую концепцию - так называемую защитную силу, которая оберегала бы только наблюдателей ОБСЕ. Контроль за границей она не предусматривает. Поэтому бесконечный поток российских сил и вооружения через международную границу продолжался бы", - отметил он.

Волкер также подчеркнул, что это не то предложение, на которое США и ООН смогли бы согласиться.

"Ведь такая концепция не гарантирует безопасность, а только углубит конфликт. И ни одна страна, предоставляющая войска, не захочет оказаться в такой ситуации: когда открыта граница и марионеточные группировки", - убежден Волкер.

По его словам, США, Франция и Германия согласились принять такое предложение за основу, однако превратить ее в миротворческую миссию.

"Это создало бы ответственность за безопасность в регионе, дало бы возможность украинской стороне контролировать российско-украинскую границу. Границу бы это не закрыло. Она останется в таком случае открытой, однако появится контроль. Войска и вооружение не будут пересекать ее. Это даст основания для реализации минских соглашений", - рассказал он.

Волкер также напомнил, что во время ноябрьской встречи с помощником российского президента Владимира Путина Владиславом Сурковым ему не удалось достичь согласия по этому вопросу.

"Сейчас есть очень разные концепции того, что хотели бы видеть в итоге. Россия поддерживает и предлагает не то, что Соединенные Штаты и Запад хотели бы видеть", - резюмировал он.