Суд Киева приостановил производство по делу о запрете КПУ
18:10, 05 ноября 2014Политика
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Судья Окружного административного суда Киева по иску Министерства юстиции и Государственной регистрационной службы о запрете Коммунистической партии Украины (КПУ) вынес решение приостановить производства по делу.
Суд приостановил дело о запрете КПУ / Фото: УНИАН
Производство приостановлено до вступления в силу судебных решений по делам, которые были инициированы самой КПУ в отношении Минюста и Государственной регистрационной службы, передает "Апостроф".
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По мнению представителей Компартии, Минюст и Государственная регистрационная служба не имели права инициировать запрет политической партии, что и стало предметом их иска. «В случае удовлетворения иска КПУ право истцов (Минюста и Государственной регистрационной службы. - ред.) будет поставлено под сомнение, что может привести к прекращению уголовного производства»,- заявил председательствующий судья Валерий Кузьменко.
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