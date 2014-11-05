Суд Киева приостановил производство по делу о запрете КПУ

Производство приостановлено до вступления в силу судебных решений по делам, которые были инициированы самой КПУ в отношении Минюста и Государственной регистрационной службы, передает "Апостроф".

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По мнению представителей Компартии, Минюст и Государственная регистрационная служба не имели права инициировать запрет политической партии, что и стало предметом их иска. «В случае удовлетворения иска КПУ право истцов (Минюста и Государственной регистрационной службы. - ред.) будет поставлено под сомнение, что может привести к прекращению уголовного производства»,- заявил председательствующий судья Валерий Кузьменко.