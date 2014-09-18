Кучма заявил, что не поддерживает запрет КПУ через суд: "Они сами себя изживут"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Днепропетровске на брифинге для журналистов.

«Я против запрета КПУ не потому, что я ее люблю — надо мною коммунисты издевались в парламенте в течение 10 лет», - сказал Кучма.

По его словам, необходимо доказывать «через жизнь», что коммунисты должны оказаться на обочине.

«Не надо запрещать КПУ через суд, потому что это, на мой взгляд, не соответствует морали. Если на выборах народ не проголосует за коммунистов — это будет им оценка без всякого суда. Они сами себя изживут», - сказал экс-президент.

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Отвечая на вопрос журналистов о его мнении о принятом ВР законе о люстрации, Кучма сказал, что не читал этот закон. В то же время он отметил: «Я боюсь, чтобы этот закон не использовался как инструмент для подавления инакомыслия».

Как сообщал УНИАН, 18 мая председатель Верховной Рады Александр Турчинов направил в Министерство юстиции письмо с просьбой рассмотреть материалы относительно антиконституционной деятельности Коммунистической партии Украины.

Соответствующий иск Минюста и Укргосреестра был подан в окружной админсуд столицы 8 июля 2014 года. Согласно иску, КПУ совершает действия, направленные на смену конституционного строя насильственным путем; нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины; пропаганду войны, насилия, разжигание межэтнической вражды; посягательство на права и свободы человека, а также представители КПУ систематически обращаются с призывами к созданию военизированных формирований.

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Первое заседание Окружного админсуда Киева состоялось 24 июля.

Представитель ВО “Свобода” считает, что суд медлит с рассмотрением иска, чтобы дать возможность КПУ принимать участие в досрочных парламентских выборах, которые должны состояться 26 октября.

* * * 16 сентября Верховная Рада приняла закон «Об очистке власти».